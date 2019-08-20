Первое сентября в Екатеринбурге перенесли на второе

В Екатеринбурге школьникам дадут отдохнуть на один день больше – последним днем летних каникул станет первое сентября, а торжественные линейки, посвященный началу нового учебного года, пройдут второго сентября.

Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе департамента образования администрации Екатеринбурга.

Перенос связан с тем, что День знаний в этом году приходится на воскресенье.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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