У лжеминера из Первоуральска конфисковали телефон и ограничили в свободе

Первоуральский горсуд вынес приговор неработающему местному жителю Алексею Завьялову, который в марте этого года позвонил в службу спасения «112» и сообщил, что многоэтажный дом на улице Пушкина заминирован.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, экстренные службы тут же выехали по указанному адресу, но никакой бомбы там не нашли. На суде Завьялов вину признал в полном объеме, раскаялся и признался, что дом взрывать не хотел, просто был сильно пьян.

Суд назначил Алексею Завьялову наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, по решению суда у осужденного конфискован в пользу государства мобильный телефон, по которому он сделал ложный вызов.

Первоуральск, служба информации

Первоуральск. Другие новости 20.08.19

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