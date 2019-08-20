В Екатеринбурге судят активиста, который предлагал поддержать протесты в Москве

В Екатеринбурге в эти минуты в суде рассматривают дело активиста, которого задержали после постов о митингах в Москве.

В Ленинском районном суде только что начался суд над Сергеем Тиуновым. О его задержании стало известно около двух часов назад. «По предварительным сведениям, будут предъявлять призыв к несогласованной акции в Москве», – написал в фейсбуке адвокат Роман Качанов. На Тиунова составили протокол по ст. 20.2 ч.8 КоАП РФ «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Задержали его из-за поста в соцсети. Тиунов на своей странице в фейсбуке публиковал ролики и фото с московских протестов, кроме того, он сам выходил на одиночный пикет к администрации Екатеринбурга и выкладывал фото акции. Что именно не понравилось силовикам и стало причиной задержания, пока не уточняется.

После задержания Тиунова отвезли в Ленинский районный суд, заседание началось сразу же. Дело рассматривает дежурный судья Андрей Шашкин.

Добавим, по ч.8 ст. 20.2 КоАП ему грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч, обязательные работы до 200 часов или арест до 30 суток.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

Вступило в силу постановление об аресте водителя, устроившего смертельное ДТП на Малышева. / У лжеминера из Первоуральска конфисковали телефон и ограничили в свободе. / Первое сентября в Екатеринбурге перенесли на второе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»