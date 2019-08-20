На трассе Екатеринбург – Тюмень до конца недели перекроют одну полосу

На трассе Екатеринбург – Тюмень возле села Малобрусянского начались работы по замене верхнего слоя асфальтового покрытия. Это участок дороги Р-351 с 35-го по 36-й километр. На время ремонта будет перекрыта одна полоса: сначала в сторону Екатеринбурга, а потом в обратную.

«Объезд возможен через обход Белоярского. При хорошей погоде все работы планируется завершить до конца недели. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», – сообщили в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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