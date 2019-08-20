От «Хлеба» и «Пиццы» до «Ленинграда» и «Сплина» – большой фоторепортаж с Live Fest 2019 в Сочи

Поздно вечером в воскресенье на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи закончился трехдневный музыкальный фестиваль Live Fest 2019. В течение всего уикенда на площадках выступали самые востребованные российские группы – от поп-исполнителей и рэперов-юмористов до легенд отечественного рок-н-ролла. Посмотреть масштабное музыкальное событие можно было и онлайн – прямую трансляцию с помощью скоростного мобильного интернета организовал «МегаФон».

В первый день главную площадку фестиваля, на высоте 960 метров над уровнем моря, заняли «Хлеб», Мари Краймбрери, Kartashow, Big Russian Boss, а хедлайнером стал коллектив Little Big. Ведущим пятницы стал журналист Юрий Дудь. Выступлениям не помешали даже проливной дождь и туман, площадка перед сценой превратилась в гигантский танцпол.

Юрий Дудь Big Russian Boss Группа "Хлеб" Little Big Little Big Little Big

В субботу лайн-ап был рассчитан на более широкую аудиторию. Как и накануне, людей не отпугнули непогода и штормовое предупреждение, объявленное МЧС России. Многие, кто посетили Live Fest 2019 в пятницу, приехали на площадку в резиновых сапогах и дождевиках, так что ливень не смущал гостей фестиваля. Ведущим на главной сцене был Big Russian Boss, который объявлял выступавших в этот вечер музыкантов – Cygo, Звонкого, группу Pizza, певицу Линду и The Hatters. Хедлайнером дня стала группировка «Ленинград», к выступлению которой дождь закончился.

Звонкий Pizza Pizza Линда Группировка "Ленинград" Группировка "Ленинград" Группировка "Ленинград" Группировка "Ленинград" Группировка "Ленинград" Группировка "Ленинград" Группировка "Ленинград"

Самым мощным днем Live Fest 2019 стал третий – завершающий. Ведущим на главной сцене выступил журналист и продюсер Михаил Козырев. «Когда организаторы предложили мне провести один из дней, они сказали, что я могу сам выбрать, какие группы будут в этот день выступать. Так что если какие-то претензии есть, то они ко мне», – сказал Козырев.

"Сплин" Михаил Козырев RockPrivet BrainStorm и "Сансара" BrainStorm «Animal Джаzz» "Сплин" "Сплин" "Сплин" "Сплин" "Сплин"

Открыло главную площадку выступление YouTube-звезд – группы RockPrivet, следом выступили BrainStorm, Shortparis и «Animal Джаzz». Несмотря на то, что выступления сдвинулись на пару часов – организаторы готовили площадку, пострадавшую от непогоды, к новому дню – большая часть гостей фестиваля осталась до последнего выступления.

BrainStorm

Хедлайнером воскресенья стала группа «Сплин». Александр Васильев спел несколько относительно новых песен, а после – на радость всем поклонникам группы – исполнил хиты «Романс», «Орбит без сахара», «Остаемся зимовать», «Феллини», «Новые люди», «Выхода нет» и «Мое сердце». Так что гости фестиваля не выпускали телефонов из рук, записывая любимые песни и выкладывая их в соцсети.

Стабильную связь на площадках обеспечивала компания «МегаФон», предоставившая 14 защищенных интернет-каналов от 6 до 200 Мбит/с для работы билетных касс, администрации, артистов и журналистов, а также для организации онлайн-трансляции с LiveFest. Об этом рассказал директор сочинского подразделения сотового оператора Игорь Ионов.

Игорь Ионов

Кстати, для абонентов «МегаФона» на фестивале действовали особые условия – они могли обменять билеты на браслеты в приоритетном порядке, посетить лаунж-зону сотового оператора, принять участие в розыгрышах, зарядить смартфоны, воспользоваться бесплатными шаттлами для подъема на фестиваль и зелеными подиумами для лучшего обзора.

Добавим, что следующий Live Fest состоится уже зимой 2020 года. Он тоже пройдет на горнолыжном курорте, но не под открытым небом, а в «Роза Холле».

Сочи, Екатерина Норсеева

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