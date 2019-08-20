Суд решил выгнать предпринимателя из незаконно занятого им убежища

Арбитражный суд Свердловской области согласился с позицией областной прокуратуры, которая потребовала освободить сооружение гражданской обороны, незаконно занятое предпринимателем из Режа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Режа установила, что ИП использует для своих целей противорадиационное укрытие. Никакого договора об аренде имущества у него не было. При этом укрытие – объект гражданской обороны, обладает особым статусом и предназначено для защиты населения от последствий ЧС природного и техногенного характера, в том числе в период военных действий.

При этом объект относится исключительно к федеральной собственности. По результатам проверки прокуратура Свердловской области обратилась в суд с требованием обязать предпринимателя освободить помещения, суд позицию прокуратуры поддержал.

Реж, служба информации

Реж. Другие новости 20.08.19

От «Хлеба» и «Пиццы» до «Ленинграда» и «Сплина» – большой фоторепортаж с Live Fest 2019 в Сочи. / Кушва, Ивдель, Новая Ляля, Верхотурье: власти рассказали, где есть земли для многодетных. / Погорельцы с Вайнера рассказали, как идет ремонт: к отопительному сезону обещали вставить окна (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»