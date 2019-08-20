Бывшая кандидатка в Алапаевскую думу через суд добилась отмены приказа о своем увольнении

Свердловский областной суд восстановил в должности бывшую кандидатку в Алапаевскую думу, которая была уволена во время избирательной кампании. Венера Вилкова проиграла выборы сопернику из «Единой России», но сумела вернуться на прежнюю работу.

Женщина работала заведующей лабораторией МУП «Алапаевский горводоканал». В декабре 2018 года она получила уведомление от работодателя о сокращении своей должности. От других предложенных вакансий на предприятии она отказалась, и 4 марта была уволена. В этот же период Вилкова приняла участие в дополнительных выборах депутата думы МО «Алапаевское» в качестве самовыдвиженца – в январе подала документы в избирательную комиссию, а 20 февраля была успешно зарегистрирована, собрав положенное количество подписей избирателей.

Как пояснили в пресс-службе областного суда, согласно Избирательному кодексу РФ и Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат в депутаты не может быть уволен во время проведения выборов по инициативе работодателя. Венера Вилкова сочла, что ее права нарушены, подала иск к «Горводоканалу» в Алапаевский городской суд и выиграла дело. В ходе рассмотрения иска она указала, что работодатель предложил ей не все имеющиеся вакансии, то есть процедура сокращения была нарушена. Приказ об увольнении был признан недействительным, а с предприятия суд взыскал 2 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Алапаевский Горводоканал» пытался обжаловать это решение в Свердловском облсуде. Как выяснилось, Вилкова не поставила в известность предприятие о том, что участвует в предвыборной кампании. Судебная коллегия сочла, что женщина злоупотребила своими правами, так как заранее знала о сокращении.

«Однако неверный вывод суда первой инстанции о признании увольнения незаконным из-за наличия у истца статуса зарегистрированного кандидата не влечет отмену постановленного решения. Свердловский областной суд пришел к выводу о том, что работодателем действительно были предложены истцу не все имеющиеся на предприятии вакансии, что свидетельствует о нарушении ответчиком Трудового кодекса РФ», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Добавим, что Венера Вилкова активно участвовала в кампании, собрав 17 тысяч рублей в избирательном фонде. Часть суммы ей пришлось вернуть из-за нарушений отдельных пунктов Избирательного кодекса, но около 7 тысяч рублей женщина потратила на агитки. Голосование жителей состоялось 7 апреля 2019 года, на довыборах Вилкова заняла второе место, проиграв кандидату Виктору Афанасьеву.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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