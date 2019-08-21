На Урале снова объявлено штормовое предупреждение с ливнями и градом

Синоптики Свердловской области снова объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, 21 августа в связи с прохождением атмосферного фронта в крайних юго-западных и крайних южных районах области ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 20-25 м/с.

В связи с непогодой Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе, в том числе на воде и у воды.

Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. Во время грозы не укрываться под высокими деревьями, опасно находиться около металлических конструкций. Дома во время грозы выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном, не стоять у открытого окна.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / Правозащитнику из Екатеринбурга присудили обязательные работы за посты о московских митингах. / Бывшая кандидатка в Алапаевскую думу через суд добилась отмены приказа о своем увольнении. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»