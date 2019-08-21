В ДТП под Верхотурьем погиб мужчина и ранены две женщины (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП, которое случилось вчера вечером на 71-м км автодороги Верхотурье – Дерябино.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного УГИБДД, авария случилась вчера в 17:30. Водитель автомобиля «ВАЗ 21144», мужчина 1963 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и опрокинул машину. От полученных травм он скончался на месте. Две пассажирки – женщины 1972 и 1978 года рождения – на машине скорой помощи доставлены в ЦРБ Верхотурского района и Серовскую районную больницу.

Установлено, что в этом году водитель правила дорожного движения не нарушал. Личность погибшего установлена, ведется следствие.

Верхотурье, служба информации

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