У пассажирки в Кольцово изъяли катану: она не знала, что это оружие (ФОТО)

Инспекторы таможенного поста аэропорта Кольцово обнаружили у пассажирки рейса Ираклион – Екатеринбург катану – длинный изогнутый меч.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, женщина прошла с катаной в зеленый коридор, где ее и остановили таможенники. Пассажирка рассказала, что купила меч в качестве сувенира, чтобы украсить им интерьер дома. О том, что катана может относиться к холодному оружию, она не знала.

«По форме клинка катана похожа на шашку. Небольшой изгиб клинка и острый конец разрешают наносить колющие удары. Это говорит о том, что меч может являться холодным оружием. Катану отправили на экспертизу. Если его признают холодным оружием, женщине грозит административная ответственность», – рассказал замначальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.

Справка: катана – это большая двуручная сабля с клинком длиной более 60 см, которая весит около полутора килограммов. Она появилась в Японии в пятнадцатом веке и использовалась вплоть до конца девятнадцатого как традиционное оружие самурая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

В ДТП под Верхотурьем погиб мужчина и ранены две женщины (ФОТО). / На Урале снова объявлено штормовое предупреждение с ливнями и градом. / 21 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»