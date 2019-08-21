У пассажирки в Кольцово изъяли катану: она не знала, что это оружие (ФОТО)

Инспекторы таможенного поста аэропорта Кольцово обнаружили у пассажирки рейса Ираклион – Екатеринбург катану – длинный изогнутый меч.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, женщина прошла с катаной в зеленый коридор, где ее и остановили таможенники. Пассажирка рассказала, что купила меч в качестве сувенира, чтобы украсить им интерьер дома. О том, что катана может относиться к холодному оружию, она не знала.
«По форме клинка катана похожа на шашку. Небольшой изгиб клинка и острый конец разрешают наносить колющие удары. Это говорит о том, что меч может являться холодным оружием. Катану отправили на экспертизу. Если его признают холодным оружием, женщине грозит административная ответственность», – рассказал замначальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Сергей Боровик.
Справка: катана – это большая двуручная сабля с клинком длиной более 60 см, которая весит около полутора килограммов. Она появилась в Японии в пятнадцатом веке и использовалась вплоть до конца девятнадцатого как традиционное оружие самурая.
Екатеринбург, служба информации
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