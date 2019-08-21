В Нижнем Тагиле осудили фальшивого сотрудника ФСБ, вымогавшего крупные суммы

Сотрудники УФСБ Свердловской области пресекли преступную деятельность 66-летнего жителя села Лая, который представлялся действующим сотрудником службы и вымогал деньги у руководителя одного из тагильских предприятий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ, в феврале 2019 года мужчина, представившись сотрудником ФСБ, обратился к руководителю одного из предприятий Нижнего Тагила и предложил ему за 300 тысяч рублей решить вопрос о прекращении в отношении него доследственной проверки, якобы инициированной полицией.

При этом лжесотрудник носил одежду с символикой ведомства, удостоверение, похожее на настоящее, в разговоре ссылался на высокопоставленных силовиков.

В том же месяце он был задержан сотрудниками областного УФСБ при получении денег от потерпевшего руководителя. Против лжечекиста было возбуждено уголовное дело. 15 августа 2019 года Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал подсудимого виновным и приговорил к году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Граждан, столкнувшихся с мошенническими действиями лжесотрудников правоохранительных органов, просят обращаться по дежурному телефону Управления ФСБ России по Свердловской области: т. 358-63-41.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 21.08.19

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