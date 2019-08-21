В Свердловской области установят больше дорожных знаков «Дикие животные» (КАРТА)

На федеральных трассах, проходящих по территории Свердловской области, идет установка дополнительных знаков, предупреждающих водителей о возможном выходе на дорогу диких животных.

Они появятся на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Белоярском, Богдановичском, Камышловском и Тугулымском районах, на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган в Белоярском районе и на трассе М5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу в Сысертском районе.

Как сообщили в пресс-службе Уралуправтодора, знаки будут установлены на самых аварийных участках, где уже были ДТП с лесными обитателями.

В ведомстве отметили, что в 2019 году возросло число ДТП, связанных с выходом диких животных на проезжую часть. За полгода на федеральных дорогах в Свердловской области зарегистрировано 43 таких аварий, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Причем примерно половина этих ДТП приходится на трассу Екатеринбург – Тюмень.

«Как правило, подобные аварии имеют тяжкие последствия, именно поэтому ФКУ «Уралуправтодор» обращает внимание водителей на проблему, призывая их быть особенно внимательными при движении вдоль лесных массивов, особенно в темное время суток. В этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, не нанеся ущерб автомобилю и животному», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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