На Урале разыскивают вооруженного мужчину, который пытался застрелить соседа (ФОТО)

Свердловская полиция разыскивает жителя Полевского, подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина несколько раз выстрелил в своего соседа из огнестрельного оружия, а затем скрылся. Правоохранители предполагают, что у злоумышленника с собой пистолет.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, инцидент произошел поздним вечером 16 августа в микрорайоне Зеленый Берег в селе Курганова. Подозреваемый – ранее судимый мужчина 1969 года рождения. Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, большинство зубов отсутствует, волосы прямые, средней длины, русые, брови прямые, редкие, спинка носа выпуклая, губы тонкие, глаза темные, уши прилегающие, на щеках видны скулы. Из особых примет – в области ключиц есть татуировки в виде звезд, при ходьбе мужчина сутулится. Был одет в черный джемпер, черные джинсы и темные кроссовки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

«Сыщики уголовного розыска полиции проводят комплекс мероприятий по установлению местонахождения и задержанию ранее судимого подозреваемого. Согласно полученной информации, у разыскиваемого при себе имеется огнестрельное оружие, предположительно, пистолет, внешне напоминающий «ПМ». В связи с этим полиция обращается к гражданам с просьбой – не предпринимать самостоятельные меры по задержанию», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Всех, кто узнал разыскиваемого и знает о его местонахождении, просят сообщить по телефону 02 или 8 (343) 358-71-61. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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