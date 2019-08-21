Уральские ученые нашли вещество, которое может стать новым лекарством от туберкулеза

Команда химиков из Уральского федерального университета участвует в исследовании нового вещества, способного перевернуть всю индустрию лекарств против туберкулеза. Ученые синтезировали молекулы, которые точечно подавляют рост микобактерий, вызывающих опасную болезнь, не задевая здоровые ткани человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УрФУ, уральские химики сделали открытие совместно с коллегами из Института органического синтеза имени И. Я. Постовского и Института общей генетики имени Н​. И. Вавилова. Статья об их исследовании опубликована в European Journal of Medicinal Chemistry.

Микроорганизмы из семейства Mycobacteriaceae, которые вызывают туберкулез, быстро вырабатывают устойчивость к лекарствам. Поэтому при лечении приходится применять все более дорогие и токсичные вещества. В качестве основы для создания новых препаратов российская исследовательская группа выбрала производные имидазотетразинов. Эти молекулы примечательны тем, что по структуре они очень похожи на компоненты ДНК. Синтезированные вещества обладают особыми свойствами – как предполагают химики, они блокируют фермент, важный для выживания болезнетворных бактерий.

Чтобы доказать эффективность вещества, ученые выращивали культуры микобактерий и наблюдали за реакцией на лекарство: вокруг бумажного диска, пропитанного имидазотетразинами, прекращался рост колонии микроорганизмов.

«Благодаря сотрудничеству химиков и биологов удалось не только создать новые соединения и выявить их активность в отношении микобактерий туберкулеза, но и предположить механизм их действия, а также изучить способность микобактерий вырабатывать устойчивость к новым препаратам. Эти данные очень важны, поскольку туберкулезные микобактерии способны легко мутировать, образуя устойчивые к лекарствам штаммы. В результате этого быстро теряется эффективность существующих препаратов. Именно новый механизм действия и относительно низкая частота возникновения лекарственно устойчивых мутантов позволяют рассматривать производные имидазотетразина как перспективные средства в борьбе с туберкулезом», – рассказала кандидат химических наук, младший научный сотрудник кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ Светлана Толщина.

Исследовательская группа выбрала наиболее эффективное вещество из десятка синтезированных молекул. В дальнейшем ученые планируют работать над увеличением ее растворимости.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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