«Не дергайся, и все будет ровно», – в аптеке на Ботанике ограбили кассу (ВИДЕО)

Неудачный день выдался у сотрудницы аптеки на улице Родонитовой в Екатеринбурге в минувшее воскресенье. Женщина подверглась нападению, и из ее кассы забрали выручку. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Криминал в аптеке

Грабеж произошел 18 августа. На кадрах видно, как в аптеку заходит мужчина. Он просит продать витамины. Затем передает фармацевту купюру, чтобы та выдала ему сдачу. За мгновение до открытия кассового аппарата парень набрасывается на сотрудницу аптеки и заставляет лечь на пол. Женщина просит грабителя отпустить ее, пока тот вынимает выручку. Перед уходом злоумышленник бросает перепуганной женщине фразу: «Не дергайся, и все будет ровно».

По факту инцидента отдел полиции №12 возбудил уголовное дело по признакам преступления ч.2 ст.161 «Грабеж».

Отметим, что ранее аптека уже попадала под натиск злоумышленников. 25 июня в заведение вошли две женщины и воспользовались тем, что фармацевт работала с клиентами. Неизвестные начали брать товары с открытых полок и класть к себе в сумки. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. По данным источника, который пожелал остаться анонимным, с прилавков злоумышленницы стащили витамины, детские товары, ингалятор, зубную пасту и линейку мужской косметики. В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу сообщили, что по данному факту также возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

Мэрия судится с владельцем участка под несуществующей станцией метро ради перспектив третьей ветки (ФОТО). / Уральские ученые нашли вещество, которое может стать новым лекарством от туберкулеза. / На Урале разыскивают вооруженного мужчину, который пытался застрелить соседа (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»