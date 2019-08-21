С начала года в Свердловской области пьяными за руль сели 64,5 тысячи водителей

В Свердловской области начинается новый этап рейдов «Безопасная дорога». С завтрашнего дня сотрудники регионального управления ГИБДД будут ловить водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала этого года были задержаны 64,5 тысячи человек, севших за руль в нетрезвом виде. Еще 1 762 человека отказались от прохождения медосвидетельствования, 6 885 не имели права управления транспортным средством и 1 417 были лишены прав.

«По итогам неоднократного управления транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения в Свердловской области уже возбуждено 1185 уголовных дел в рамках ст. 264.1 УК РФ», – пояснили в пресс-службе облГАИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

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