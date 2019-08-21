Школьница из Североуральска спасла тонущую 7-летнюю девочку (ФОТО)

Североуральские спасатели ходатайствуют о награждении 16-летней школьницы Юлии Тимошенко за спасение тонущего ребенка. Девушка бросилась в воду на помощь семилетней девочке и сама рисковала жизнью. К счастью, для обеих все закончилось хорошо.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, происшествие случилось днем 9 августа в дублере реки Вагран. Юля вместе с сестрой шла из леса и увидела барахтающуюся в воде девочку. Рядом на каменном откосе бегали в панике еще две девочки, подруги тонущей.

Юля сняла рюкзак, попросила сестру вызвать спасателей и побежала к воде. «Я пыталась разговаривать с девочкой, она чувствовала дно, но ее уносило течением. Я протянула ей руку, пыталась вытащить, но поскользнулась на плитах и упала в воду. Течение понесло нас вдвоем дальше», – описывает события девушка.

Вдвоем выбраться из реки не получалось. Юля увидела торчащий кусок арматуры и сказала девочке ухватиться за него, а сама подплыла к другому куску арматуры, схватилась за него, но он обломился, и ее понесло течением дальше. А девочка, зацепившись за толстый кусок проволоки, осталась на месте.

Спасительнице помогли выбраться из воды двое мужчин, которые отозвались на крики о помощи. К тому моменту к реке уже приехали на машине отец Юли и ее сестра. Девушки сразу побежали к мосту, чтобы помочь выбраться девочке, но ее уже вытащили из воды.

«Страшно было только сначала. Потом я уже думала, как спасти девчонку и спастись самой», – рассказала Юля.

Юная героиня учится в школе № 9, в сентябре пойдет в 10-й класс. После окончания школы она планирует поступить в медицинский институт, чтобы и дальше помогать людям.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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