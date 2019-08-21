Минприроды объявило выговор директору «Денежкиного камня» после антикоррупционной проверки

Минприроды России начало серию антикоррупционных проверок в заповедниках и национальных парках, которые закреплены за этим ведомством. По итогам три директора учреждений уволились сами или были уволены. В частности, покинули свои посты руководители «Объединенной дирекции заповедников Таймыра», где были найдены «грубые нарушения в деятельности», и Башкирского государственного природного заповедника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в министерстве.

По информации агентства, несколько глав природных территорий получили выговоры и предупреждения. В частности, за выявленные нарушения директорам заповедников «Дагестанский» и «Денежкин камень» объявлены выговоры. Получить комментарий директора свердловского заповедника Анны Квашниной на момент публикации новости не удалось, она не ответила на звонок «Нового Дня».

Добавим, что проверки коснулись нацпарков «Приэльбрусье», «Кисловодский и «Зов тигра», Астраханского заповедника и объединенной дирекции Лазовского заповедника. «Проверки коснутся всех природных территорий. Перечисление заповедники и нацпарки уже проверены, еще столько же будет проверено до конца года. К остальным придем позже. Это нормальная практика проверок соблюдения антикоррупционного законодательства», – сказали в Минприроды РФ.

Екатеринбург, служба информации

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