Под Екатеринбургом меняют магистраль, которая дает тепло и воду мегаполису и Верхней Пышме (ФОТО, ВИДЕО)

В районе Среднеуральской ГРЭС энергетики Екатеринбургской теплосетевой компании меняют магистральный трубопровод, по которому горячая вода и отопление подаются практически на весь Екатеринбург и на Верхнюю Пышму. Сети прокладывали в 60-х годах прошлого века, срок эксплуатации вышел, из-за чего случались аварии.

ЕТК меняет магистральный трубопровод

«За эти годы износился и трубопровод, и все строительные конструкции. Работы закончатся к началу отопительного сезона, 15 сентября. Реконструкция магистрали идет без прекращения подачи горячей воды потребителям», – рассказал сегодня замначальника службы РТС 5 АО ЕТК Владимир Романовский.

Энергетики устанавливают предизолированные трубы, изоляция делается на заводе, с покровным слоем из оцинкованной стали – благодаря этому уменьшаются теплопотери. За состоянием магистрали следят онлайн с помощью системы оперативного дистанционного контроля. Большая часть работ, по словам энергетика, уже выполнена.

Программа реконструкции проходит в три этапа: в прошлом году энергетики заменили три трубы длиной 732 метров каждая, в этом году работы идут на двух участках, протяженностью 779 и 582 метров (а это диаметры трубы – 700 и 800 метров), также заменяют три трубы. В планах строительство павильона – это будет капитальное строение с защитой от вандалов, с задвижками, устройствами контроля за теплоносителем, врезкой для проведения локальных гидравлических испытаний. «По участку, который уже отремонтировали, за зимний период никаких нареканий не было, контроль проводился постоянный, трубопроводы работают в штатном режиме», – отметил Владимир Романовский.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Владислав Тринько, Антон Отман

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