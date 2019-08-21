В Североуральске произошел обвал в шахте СУБРа – заблокирован один рабочий

В Североуральске на шахте «Ново-Кальинская» (СУБР, входит в ОК «РУСАЛ») в результате горного удара (локального подземного землетрясения) произошло обрушение породы. По предварительной информации, один горнорабочий оказался в изоляции. В пресс-службе СУБРа уточняют, что рабочий получил травмы.

По данным регионального управления МЧС, обрушение случилось на глубине 1240 метров. Завал разбирают шахтеры и горноспасатели – 23 человека. Эвакуация рабочей смены не проводилась. Шахта продолжает работать в штатном режиме, временно работы приостановлены только на участке обрушения породы. В пресс-службе СУБРа подтвердили информацию, что в результате ЧП пострадал рабочий. «В результате горного удара при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия. Создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента», – прокомментировал «Новому Дню» представитель предприятия Роман Лукичев.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что в изоляции оказался рабочий 1970 года рождения. Обвал в шахте случился в 16.40. сейчас на месте работают сотрудники МЧС и горноспасатели СУБРа. Прокуратура Североуральска организовала проверку по факту обрушения в шахте. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

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