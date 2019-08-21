«Сломают снова – вообще уберём»: в мэрии придумали, что делать с батутами на набережной (ФОТО)

В Екатеринбурге на набережной близ улицы Малышева установили детские батуты – в день города их открыли, и тем же вечером сломали. В администрации города уверены, что это были подвыпившие взрослые, специально устроившие погром в детской зоне.

«Днем их открыли. С наступлением темноты на смену детям пришли взрослые в неадекватном состоянии и сломали. Самый стойкий [батут] до 10 вечера простоял, здесь сотрудник администрации гулял с семьей, он видел. Просьба к жителям: это не батут администрации и не набережная администрации, а набережная городская, она делается на деньги горожан. Если вандализм не прекратится, то просто уберём батуты», – прокомментировал сегодня зампредседателя комитета благоустройства горадминистрации Виктор Юровицкий.

отметил, что батуты восстановят в ближайшее время. Но таблички с предупреждением, на какой вес они рассчитаны, ставить не будут.

«Это детская площадка, дети до 12 лет у нас. Можно написать «вход взрослым запрещён». Но например в своём дворе в трезвом состоянии на качелях никто из взрослых не будет раскачиваться», – прокомментировал чиновник. Камеры наблюдения, на его взгляд, тоже смысла не имеют – они от вандализма не спасают.

Добавим, пока Юровицкий рассуждал о том, что якобы всем понятно, на какой вес рассчитана детская площадка, напротив него на турнике занимались взрослые парни. На это замечание Юровицкий ответил, что таблички читать никто не будет, сломали не один, а пять батутов, значит, всё понимали, и в целом горожане должны заботиться о городе, не мусорить, не ломать построенное. Но замечание молодым людям на детском турнике делать не стал.

Екатеринбург,, Светлана Загороднева

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