Рабочий, оказавшийся под завалом в шахте «Ново-Кальинская», погиб

На шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске, где сегодня вечером произошло обрушение породы, завершены аварийно-спасательные работы. Заблокированный в результате обвала 49-летний рабочий обнаружен без признаков жизни, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Сейчас горноспасатели поднимают тело мужчины на поверхность.

Следственный комитет Свердловской области начал доследственную проверку по факту смерти человека. Тело погибшего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. «Опрашиваются рабочие предприятия, истребуется документация о проводившихся работах, о проведении инструктажа сотрудников шахты и т.д. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в ведомстве.

Напомним, обвал породы в шахте произошел сегодня вечером в результате горного удара. Погибший рабочий оказался заблокирован на глубине 1240 метров. Завал разбирали самостоятельно шахтеры, горноспасатели Североуральского бокситового рудника (входит в холдинг РУСАЛ) и сотрудники МЧС. Эвакуация рабочей смены не проводилась. После ЧП шахта работала в штатном режиме. На предприятии создана комиссия для выяснения всех причин и обстоятельств инцидента, сообщили ранее в пресс-службе СУБР.

Североуральск, служба информации РИА «Новый День»

Североуральск. Другие новости 21.08.19

«Сломают снова – вообще уберём»: в мэрии придумали, что делать с батутами на набережной (ФОТО). / В Североуральске произошел обвал в шахте СУБРа – заблокирован один рабочий. / Под Екатеринбургом меняют магистраль, которая дает тепло и воду мегаполису и Верхней Пышме (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»