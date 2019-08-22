В центре Екатеринбурга столкнулись «Тойта Камри» и «Митсубиси»

На перекрестке улиц Ленина и Бажова сегодня утром столкнулись «Тойота Камри» и «Митсубиси». От удара машины выбросило на пешеходный тротуар. Сразу после аварии с «Тойоты» сняли номера. Очевидцы ДТП предположили, что автомобиль может принадлежать чиновнику. В пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили, что машины из автопарка мэрии сегодня не попадали в аварии.

В отделе пропаганды городского ГИБДД сообщили, что авария случилась в 6.45 около дома №75 по проспекту Ленина. «Митсубиси» двигался в сторону Восточной и повернул направо на запрещающий сигнал светофора (в момент маневра зеленая стрелка уже погасла), после чего столкнулся с «Тойотой», которая ехала навстречу. По предварительным данным, пострадал один человек – пассажир «Тойоты Камри».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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