В Екатеринбурге самосвал, работавший на тротуаре, провалился под землю (ФОТО)

Сегодня на перекрестке улиц Шаумяна и Ясной самосвал, работавший на участке, внезапно ушел под землю, а провал наполнился водой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места ЧП, по словам местных жителей, на тротуар укладывали асфальт, но в какой-то момент самосвал провалился под плиты, где проходят какие-то инженерные коммуникации – предположительно, Водоканала. Также на месте находятся полицейские. Они намерены проверить, было ли у подрядчика дорожных работ разрешение выезжать сюда на 20-тонной машине.

В пресс-службе Водоканала сообщили, что информация об утечке в этом районе действительно поступила, рабочая бригада выехала, чтобы выяснить, какие и чьи коммуникации повреждены. «Но если там горячая вода, то это не наши», – добавили в МУПе.

Как передает корреспондент «Нового Дня» с места событий, водителя на месте ЧП нет.

ВИДЕО с места событий – в ближайшее время.

Екатеринбург, служба информации

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