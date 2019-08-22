«Пятерочка» заплатит 300 тысяч за блокировку пожарных выходов

По решению Свердловского облсуда АО «ТД «Перекресток» заплатит 300 тысяч рублей штрафа за нарушения правил пожарной безопасности в двух екатеринбургских магазинах «Пятерочка».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, проверка Госпожнадзора прошла в ноябре – декабре 2018 года в «Пятерочках» по адресам: ул. Готвальда, 6/3, и ул. Ясная, 38. Был выявлен ряд нарушений. Так, в «Пятерочке» на Готвальда двери пожарных выходов были заперты на ключ. При этом запасной выход из торгового зала магазин загородил оборудованием для выпечки. Не работал клапан системы вытяжной противодымной вентиляции, кроме того, в магазинах не соблюдались сроки перезарядки огнетушителей. Были обнаружены и другие не менее серьезные нарушения.

В магазине на улице Ясной расстояние от светильников до хранящихся на складах товаров составляет менее полуметра. Также в магазине были неисправны механизмы для самозакрывания противопожарных дверей складов.

В отношении юридического лица АО «ТД «Перекресток» были составлены протоколы об административных правонарушениях, на оба магазина были наложены штрафы по 150 тысяч рублей. «ТД «Перекресток» подал апелляционные жалобы в Свердловский областной суд, в которых просил отменить эти решения. Но облсуд не нашел для этого оснований.

Екатеринбург, служба информации

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