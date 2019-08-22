Молодежная палата гордумы Екатеринбурга приступила к работе (ФОТО)

В гордуме Екатеринбурга завершилось формирование нового органа – молодежной палаты, в которую вошли лидеры студенческих профсоюзов, представители общественных организаций и рабочей молодежи. Состав палаты насчитывает 45 человек. Среди них, к слову, есть дочь депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера – 19-летняя студентка УрФУ Алина Вегнер.

Первое заседание молодежной палаты состоялось 21 августа. На нем были определены руководители нового органа – председателем выбран Константин Баранов, его заместителем стал Ренат Стадник. Затем спикер гордумы Игорь Володин вручил всем молодым парламентариям удостоверения.

Молодежная палата будет собираться не менее одного раза в месяц. Она будет зеркально отражать структуру городской думы, пояснил «Новому Дню» Игорь Володин. В ближайшее время участники палаты разделятся на профильные комиссии, чтобы следовать за повесткой городской думы. Главная цель палаты – представлять интересы молодежи в городской думе и доносить инициативы городских депутатов до вузов и общественных организаций.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

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