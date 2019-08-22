Подросток на отцовском спортбайке врезался в женщину-пешехода

Родителей 14-летнего подростка накажут за то, что их сын, катаясь на спортбайке отца, сбил 40-летнюю женщину-пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, ЧП случилось накануне в поселке Сагра Верхнепышминского района, в лесной полосе, расположенной вблизи СНТ № 6. Подросток не справился с управлением и наехал на женщину, которая в результате ДТП получила травмы: сотрясение головного мозга, перелом костей лица.

У подростка ввиду возраста не было прав, покататься ему разрешили родители, кроме того, он ехал без мотошлема. Теперь взрослых привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына. Госавтоинспекция обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой не пускать детей за руль авто- и мототранспорта, так как это может иметь непоправимые последствия.

Верхняя Пышма, служба информации

Верхняя Пышма. Другие новости 22.08.19

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