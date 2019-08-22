Подросток плавал по реке на бревне, но сорвался с него и утонул (ФОТО)

В реке Патрушиха в Чкаловском районе Екатеринбурга утонул 15-летний подросток.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, предварительно установлено, что вчера днем подросток купался в районе плотины на Патрушихинском пруду с тремя своими знакомыми. Потом он и один из его приятелей решили поплавать по реке на бревне. Они доплыли до середины водоема, а затем захотели вернуться обратно. Но 15-летний подросток, который плохо плавал, соскользнул с бревна и утонул. Его тело нашли только сегодня в результате поисковых мероприятий, проведенных при участии водолазов и спасателей МЧС.

Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СКР организована доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия и тела умершего, назначена судебная медицинская экспертиза. Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, также будут изучены условия, в которых жил подросток.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

Подросток на отцовском спортбайке врезался в женщину-пешехода. / Молодежная палата гордумы Екатеринбурга приступила к работе (ФОТО). / «Пятерочка» заплатит 300 тысяч за блокировку пожарных выходов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»