Zivert, Тима Белорусских и Артур Пирожков: «Яндекс» составил плейлист топовой музыки для Екатеринбурга

«Яндекс.Музыка» запустила плейлисты для крупных городов России. В них попали самые популярные в мегаполисе треки за последние три месяца.

В Екатеринбурге в топ-3 вошли Life группы Zivert, Bad Guy от Billie Eilish и «Грустный дэнс», которую исполняют Artik & Asti, Артем Качер. В десятку также попали треки HammAli & Navai, Тимы Белорусских, Артура Пирожкова, RSAC, Aaron Smith, Krono, Luvli.

Всего в плейлисте 50 композиций, среди них можно найти даже такие не очень свежие хиты, как песня «Выхода нет» «Сплина» и «Она меня целует» от «Руки вверх». Впрочем, они ближе к концу списка.

Аналогичные плейлисты «Яндекс.Музыка» составила для Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Тюмени, Уфы и других городов.

Плейлист здесь

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

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