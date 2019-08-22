«МегаФон» проведет первый в России 5G-турнир по киберспорту

Уже завтра, 23 августа, «МегаФон» проведет первый в истории киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. В ходе соревнований компания впервые продемонстрирует реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции в «Москва-Сити».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе компании, 5G-турнир по Dota2 с участием одной из сильнейших команд в России Winstrike Team – первый в России пилот реального применения новейших технологий 5G и Cloud Gaming в сфере цифровых развлечений. Мероприятие пройдет в рамках трансляции супертурнира по Dota2 The International 2019, организованной «МегаФоном» совместно с киберспортивным холдингом ESforce.

Для проведения турнира «МегаФон» объединил в одну экосистему 5G-оборудование от ведущего мирового поставщика Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от российской платформы Loudplay. Синергия новейших технологий решает главные проблемы геймеров всего мира: больше нет необходимости иметь мощный компьютер и подключение к проводному интернету или WiFi. В ходе турнира «МегаФон» продемонстрирует, что скорость интернета в сетях 5G в сочетании с возможностями облачных технологий позволяет играть в онлайн игры, используя самые доступные компьютеры и обычный смартфон в качестве модема.

«Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России – огромный вызов и большая честь для «МегаФона». Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, «МегаФон» в очередной раз подтверждает статус проводника и пионера цифровых возможностей. Мы рады вновь доказать: будущее уже здесь и сейчас», – заявил Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона».

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