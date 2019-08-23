Два свердловских чиновника похвастались в соцсетях детьми (ФОТО)

Сразу два свердловских чиновника похвастались детьми в социальных сетях. Так, вице-губернатор Олег Чемезов опубликовал снимок с новорожденным сыном. Заместитель главы региона – многодетный отец. В его семье родился четвертый ребенок. Сына Олег и Ирина Чемезовы назвали Иваном. Также в семье растут две девочки, Кристина и Вероника, и еще один мальчик – Леонид.

Опубликовал пост о детях, собравший десятки поздравительных комментариев, и помощник уральского полпреда Алексей Багаряков. «Пятый ребенок, да еще девочка, да еще в нашем возрасте и в это неспокойное время… Надеюсь есть те, кто меня понимает», – написал он в своем фейсбуке.

У Алексея и Ирины Багаряковых пятеро детей, помимо младшей девочки, которой скоро исполнится три года, есть еще три сына и дочь. Старшая – Арина – занимается вокалом и была участницей шоу «Голос» на «Первом канале».

Добавим, что в некоторых семьях свердловских политиков принято иметь много детей. Например, у депутата заксобрания Вячеслава Брозовского четыре несовершеннолетних ребенка, у Ильи Гаффнера – три, у Андрея Жуковского – четыре, у Олега Корчагина – три. Среди свердловских депутатов Госдумы тоже есть многодетные отцы, у Дмитрия Ионина и у Зелимхана Муцоева по три несовершеннолетних ребенка, у Сергея Чепикова – пять. Рекордсменом же среди свердловских политиков считается бывший депутат заксо Евгений Артюх, у него семеро детей.

Екатеринбург, служба информации

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