Треть свердловчан не любят свою работу

Почти 30% жителей Свердловской области не любят свою работу: 22% говорят, что им скорее не нравится то, чем они занимаются, еще 7% – совершенно не нравится. Аналитики сервиса HeadHunter, которые проводили опрос, говорят, что чем дольше человек работает, тем выше вероятность, что он занимается любимым делом.

«Больше всего довольных своей деятельностью на работе среди представителей научной и образовательной сферы, в сферах закупок и информационных технологий, а также среди рабочего персонала. Меньше всего – среди начинающих специалистов и студентов, среди административного персонала, среди работников из сферы спорта и красоты, а также в сфере добычи сырья», – сообщили в пресс-службе HH.

При этом 68% свердловчан нравится их работа, но 38% опрошенных сказали, что устали от нее. В основном, так говорят маркетологи, пиарщики, юристы, представители госслужбы, банкиры. Реже всего такие мысли возникают у рабочего персонала, безопасников и сотрудников компаний, связанных с автомобилями.

Екатеринбург, служба информации

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