Участок проспекта Космонавтов, где прокладывают трамвайную линию до Верхней Пышмы, откроется только в октябре

Подрядчик строительства трамвайной линии от Екатеринбурга до Верхней Пышмы АО «Свердловскавтодор» продлил сроки перекрытия проспекта Космонавтов на выезде с Уралмаша.

Сейчас движение транспорта закрыто от дома № 204 до дома № 30 по улице Березовой. Этот участок планировали открыть 26 августа, но в итоге ограничения продлили по 20 октября. «Просьба к водителям обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения», – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, на этом участке идет реконструкция улично-дорожной сети в связи с прокладкой новой трамвайной линии. Строительство линии должно завершиться к концу 2020 года. Финансируют проект областной бюджет и частный инвестор – УГМК.

Екатеринбург, служба информации

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