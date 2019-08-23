Суд заставил невиновного в ДТП водителя заплатить за лечение пешехода

Автомобилист из Екатеринбурга по решению суда должен оплатить лечение пешехода – его машина вылетела на тротуар после того, как в него врезалась другая машина. Виновник ДТП также будет оплачивать лечение пешехода.

Авария, о которой идет речь, произошла в январе прошлого года. На улице Щербакова Renault Kangoo врезался в Toyota Land Cruiser Prado. «Тойоту» после удара выбросило на тротуар, пострадал пешеход, его травмы оценили как средней тяжести. Виновником аварии признали водителя «Рено» – он при повороте налево не предоставил преимущество внедорожнику. Пострадавший пешеход обратился в суд и потребовал взыскать с обоих водителей компенсацию морального вреда, страдания в момент ДТП и на реабилитации, которые он оценил в 150 тысяч, еще 30 тысяч он потратил на представителей. Чкаловский районный суд удовлетворил требования частично – взыскать 100 тысяч солидарно за моральный вред и по 15 тысяч на расходы на представителя.

С этим решением не согласился водитель внедорожника, он подал апелляцию. Мужчина просил снизить сумму выплаты, приведя несколько аргументов: водитель «Ленд Крузера Прадо» указал, что находится в тяжелом материальном положении, что пострадавший сам был неосторожен, так как шел в наушниках, а также – что виноват в аварии не он.

«Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла, что доводы апелляционной жалобы о степени вины другого водителя основаны на неверном толковании норм материального права. В вопросе возмещения вреда потерпевшему, возникшего в результате взаимодействия источников повышенной опасности – автомобилей, степень вины владельцев для солидарного взыскания значения не имеет», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда. Там отметили, что наушники не свидетельствуют о неосторожности, а доказательства тяжелого финансового положения суду предоставлены не были. Решение суда первой инстанции осталось без изменения. Оба водителя должны пешеходу 115 тысяч рублей, половину этой суммы заплатит водитель, попавший в ДТП по чужой вине.

Екатеринбург, служба информации

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