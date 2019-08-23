Восемь погибших, 214 травмированных. Свердловская ГИБДД обнародовала данные о детях, пострадавших в ДТП

Свердловская Госавтоинспекция обнародовала статистику ДТП с участием детей в регионе с начала этого года. За восемь неполных месяцев на Среднем Урале зарегистрирована 201 авария с участием несовершеннолетних. Восемь погибли, 214 получили травмы различной степени тяжести.

В ближайшее время в ГИБДД региона ожидают всплеск ДТП с участием детей. «Ежегодно количество дорожных происшествий с участием детей увеличивается в период с августа по сентябрь, когда дети возвращаются после летнего отдыха в населенных пункты с интенсивным движением транспорта на дорогах», – сообщили в ведомстве и анонсировали профилактическую акцию «Внимание, дети!». В это время сотрудники Госавтоинспекции будут проводить массовые мероприятия, чтобы напомнить детям правила дорожного движения. Также вблизи крупных торговых центров, в местах, где организованы школьные базары, будут выставлены наряды ДПС, которые проверят соблюдение ПДД пешеходами и водителями, перевозящими детей в автомобилях.

Наряды ДПС будут также дежурить у школ и детсадов 2 сентября, когда пройдут торжественные линейки. Акция «Внимание, дети!» начнется 26 августа, а закончится 15 сентября.

Екатеринбург, служба информации

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