Первый запуск в космос ракеты «Союз-2.1а» с экипажем состоится в марте 2020 года

Успешный запуск ракеты «Союз-2.1а» в связке с пилотируемым кораблем «Союз МС» 22 августа стал завершающим испытанием новой российской ракеты-носителя с системой управления от уральского предприятия НПО автоматики. Единственным членом экипажа был человекоподобный робот «Федор», но уже в марте следующего года на новой ракете в космос отправятся люди. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

«До этого космонавты летали на старой ракете «Союз ФГ», это разработка еще периода СССР с аналоговой системой управления. У нее был ряд недостатков. Наша система управления – цифровая. Она более надежная, более гибкая, ее можно постоянно улучшать после каждого пуска ракеты. Чтобы понять, в чем разница между старой и новой системой управления, я обычно привожу такой пример: сравните аналоговый телефон, с проводом, с диском набора цифр и ваш смартфон в кармане», – отметил руководитель предприятия.

Заместитель главного конструктора НПО автоматики Николай Дудин добавил, что система управления «Союзом-2.1а» уже поставлена в серийное производство. «Мы шли к этому событию 15 лет. Первый шаг был сделан 8 ноября 2006 года, когда состоялся первый запуск ракеты-носителя с нашей системой управления с космодрома Плесецк. С тех пор мы совершили 94 запуска – последний был вчера с пилотируемым кораблем. После каждого запуска наше изделие постоянно дорабатывалось, тщательно выверялся весь технологический цикл. Сегодня, проделав такой большой путь с участием высококвалифицированных специалистов по всей стране, мы ощущаем гордость за достигнутый результат», – сказал он.

Андрей Мисюра также сообщил, что НПО автоматики заключило договор на разработку системы управления для ракеты «Союз-5» (ракета-носитель «Иртыш»). Сейчас на предприятии разрабатывается конструкторская документация. Первые макеты будут изготовлены и испытаны уже в середине 2020 года. Предприятие является одним из кандидатов на разработку системы управления сверхтяжелой ракеты «Енисей».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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