Белоярская АЭС предупредила о включении сирен

Белоярская атомная электростанция проводит модернизацию систем оповещения. Из-за этого до 13 сентября может включаться сирена.

«В ходе настройки системы возможен кратковременный (не более 10 секунд) запуск электрических или электронных сирен, а также передача через радиоузел города Заречного и уличные громкоговорители текстовой информации: «Внимание проводится техническая проверка системы оповещения», – сообщили в пресс-службе АЭС. Жителей Заречного просят не переживать и не волноваться.

белоярский, служба информации

белоярский. Другие новости 23.08.19

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