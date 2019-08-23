Пилотный проект по распознаванию лиц в Академическом будет готов через три месяца

Первый прототип интеллектуальной системы по распознаванию лиц и номеров автомобилей в микрорайоне Академическом будет разработан в ближайшие три месяца. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции советник гендиректора НПО автоматики Анна Белошейкина. После согласования готового проекта с заказчиком предприятие приступит к тиражированию технологии.

Соглашение между УК «Академический» и НПО автоматики было подписано в июле этого года на выставке «Иннопром». В рамках договора «космический» разработчик подготовит и внедрит искусственный интеллект, который будет обрабатывать информацию с более 3,5 тысяч камер видеонаблюдения в микрорайоне.

«Это позволит предоставить жителям совершенно иную по качеству услугу. Как сейчас действует система видеонаблюдения в Академическом? Ночью украли велосипед, на следующий день полиция нашла преступника. А мы предлагаем другое – наша система сможет предотвращать правонарушение, или какую-то аварию, несчастный случай», – объяснил гендиректор предприятия Андрей Мисюра.

Еще одним знаковым гражданским проектом НПО автоматики является разработка интеллектуальной транспортной системы для Екатеринбурга, которая обеспечит более эффективное управление светофорами, автомобильными потоками и парковками. Это соглашение было также подписано во время «Иннопрома», напомнила Анна Белошейкина.

Андрей Мисюра заявил, что предприятие будет держать в приоритете все разработки, связанные с искусственным интеллектом.

«За искусственным интеллектом будущее, это прорыв в эволюции человека. ИИ сможет полностью заменить всю сферу услуг. Эта индустрия 4.0, шестой технологический уклад. Большая перспектива и огромный рынок. У нас есть весь необходимый потенциал для разработки и производства таких изделий, чтобы занять лидирующие позиции, как в свое время СССР стал лидером по атомной промышленности, космической отрасли, по спорту», – отметил руководитель НПО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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