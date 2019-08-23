В школах Екатеринбурга начнут готовить будущих офицеров МВД и аграриев

Департамент образования Екатеринбурга подписал соглашения о сотрудничестве с двумя вузами – Уральским государственным аграрным университетом и Уральским юридическим институтом МВД (до 1991 года – Высшая школа МВД).

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте образования, по соглашению с УрЮИ МВД в школе № 175 будет создан профильный класс «На страже закона» для реализации модели непрерывного образования «Школа – ВУЗ – работодатель». Учеников будут мотивировать на глубокое изучение обществознания, русского языка, занятия физической культурой. Программа рассчитана на учеников 10-11 классов. Как рассказала начальник Управления образования Ленинского района Екатеринбурга Татьяна Лежнина, в течение 10 и 11 классов школьники познакомятся с будущей профессией. Для этого Юридическим институтом МВД была разработана внеурочная программа погружения в профессию. «Для города и региона в целом это уникальный опыт. Этот проект позволит выпускнику школы соответствовать всем требованиям, которые предъявляет к нему современная экономическая и социальная действительность, а выпускнику ВУЗа иметь гарантированное трудоустройство в дальнейшем», – сказала она.

В рамках соглашения мэрии с УрГАУ с нового учебного года в школах №№ 137 и 142 будет запущен проект «Агрошкола». Преподаватели вуза вместе со школьными педагогами разработают для детей учебные модули: «Школа юного цветовода», «Школа юного овощевода», «Школа юного биоинженера», «Школа юного агробизнесмена». Преподаватели подберут школьникам учебную и методическую литературу и необходимый сельскохозяйственный инвентарь для работы на участке. Также ученики сами проведут работы по благоустройству и озеленению пришкольных территорий в поселках Шабровский и Горный Щит.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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