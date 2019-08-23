В Сочи аварийно сел Airbus «Уральских авиалиний»

Сегодня в Сочи совершил аварийную посадку Airbus 320 «Уральских авиалиний». Пресс-служба аэропорта сообщает, что, по предварительным данным, у самолета, летевшего из Тель-Авива в Сочи, была неисправность, связанная с гидравликой левого основного колеса. В ходе посадки, по предварительным данным, разрушилась стойка. Никто из 160 пассажиров, находившихся на борту, не пострадал. В «Уральских авиалиниях» подтвердили факт нештатной посадки. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил «Интерфаксу», что самолет своевременно прошел все установленные регламентом проверки.

Напомним, что это второй эпизод, связанный с самолетами УА в текущем месяце. 15 августа Airbus A321, выполнявший рейс Москва – Симферополь, после вылета из Жуковского аварийно сел на кукурузном поле – стая чаек на взлёте попала в двигатели самолёта. Все пассажиры и члены экипажа остались живы, пилоты и бортпроводники проучили госнаграды.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.19

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