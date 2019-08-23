Перед Днем шахтера горняки рассказали, на сколько лет хватит руды на Урале

В преддверии празднования Дня шахтера в Екатеринбурге представители горнодобывающей промышленности и глава профильного министерства Свердловской области дали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о положении дел в отрасли. «С уверенностью смотрим в завтрашний день, показатели в 2018-м по сравнению с 2017-м имеют тенденцию к росту, в 2019-м по итогам полугодия по основным видам добываемых ископаемых рост в пределах 1-3%. За первое полугодие у нас добыто железной руды 27,5 млн тонн, медной руды 840 тысяч тонн, бокситов – 940 тысяч тонн. Из этого сырья было произведено продукции больше, чем на 1 трлн 200 млрд рублей. Это чугун, медь, сталь, драгметаллы. В целом, наша горнодобывающая промышленность чувствует себя уверенно. Там работают больше 20 тысяч человек», – сказал министр промышленности региона Сергей Пересторонин. По его словам, месторождения по железорудному сырью обеспечены на 100 лет, по золоту – на 15-20, по бокситам – на 20-30 лет.

Заместитель директора по горному производству УГМК-Холдинга Валерий Заворницын рассказал, что работа предприятий ориентирована на воспроизводство существующих мощностей. «В Свердловской области у нас есть Новошемурское, Тарньерское, Песчанское, Сафьяновское, Волковское месторождения. Взять Новошемурское, где мы приступили к открытой добыче в 2012 году, там производительность – 1,2 млн тонн руды в год. Оно обеспечит нас сырьем на 25-30 лет. Тарньерское, которое наработано открытым способом, готовится к подземной доработке. Мы готовим сейчас проектную документацию. Там в запасе около 4 млн медно-цинковой руды. Разрабатывается северо-западный участок Волковского месторождения, запасы там еще есть», – сообщил представитель холдинга.

Рассказал он и о других крупных объектах. В частности, на следующей неделе УГМК-холдинг откроет стройку на Подольском месторождении в Башкирии, где запасы составляют 88 млн тонн руды. Работы на руднике производительностью порядка 4,5 млн тонн в год стартуют 29 августа. Неподалеку находится месторождение «Юбилейное», которое сейчас дает 800 тысяч тонн в год, но подземный рудник планируется вывести на производительность в 3,5 млн тонн в год. Также Заворницын рассказал о Новоучалинском месторождении, которое тоже находится в Республике Башкортостан. «Первый пусковой комплекс мы ввели и начинаем добычу – будет 1,1 млн тонн в год. Разовьем и будем получать 4 млн тонн в год. Перспективы тут есть. И, конечно, нельзя не упомянуть Гайский ГОК. Когда он начал работу, проектная производительность была 3,2-3,5 млн тонн в год, а сейчас мы выходим на 9 млн тонн в год, и это не предел», – отметил эксперт.

По его словам, холдинг активно внедряет системы автоматизации и цифровизации на своих объектах. Это повышает безопасность труда и позволяет оптимизировать процессы. «Машины оснащаются дистанционным управлением, внедряются системы, которые позволяют управлять подземными процессами горных работ с поверхности. Мы проводим оцифровку наших подземных рудников, что позволяет нам вести постоянный мониторинг наших технологических процессов», – объяснил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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