В Талице поймали пьяного водителя без прав, который вез двоих детей

В Талице инспекторы ДПС задержали 52-летнего пьяного водителя, у которого нет прав на управление транспортным средством. Это не помешало ему посадить в автомобиль двоих детей. Гаишники остановили ВАЗ-2107, вилявший из стороны в сторону.

«В салоне автомобиля, помимо водителя и его снохи, которая тоже находилась в нетрезвом состоянии, были и двое малолетних детей – внуки водителя, которые перевозились без детских удерживающих устройств», – сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Мужчина прошел освидетельствование, которое подтвердило, что он был сильно пьян. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров он привлечен к административной ответственности по ч. 3 статьи 12.23 КоАП РФ. За управление машиной в нетрезвом виде – по ч.3 статьи 12.8 КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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