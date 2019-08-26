Детский садик в Пышминском районе заплатит 100 тысяч за сломанную ногу ребенка

Детский садик в поселке Черемышский Пышминского городского округа оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за того, что во время прогулки девочка сломала ногу.

ЧП случилось в феврале этого года. Во время прогулки девочка 2014 года рождения получила закрытый перелом левой бедренной кости, травму расценили как тяжкий вред здоровью. В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области корреспонденту РИА «Новый День» объяснили, что в данном случае она не упала с горки, ее никто не сбил с ног. «Ребенок просто играл – дети прыгали, бегали. Был ненадлежащий присмотр», – прокомментировали в прокуратуре.

После случившегося надзорный орган обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил. Судебный акт не вступил в законную силу.

Пышминский район, служба информации

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