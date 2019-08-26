Ушел из жизни один из основателей свердловского рок-клуба Виктор «Патрон» Зайцев

В Болгарии на 69-м году жизни скончался один из основателей свердловского рок-клуба, музыкальный продюсер, фотограф, архивист Виктор Зайцев, которого друзья называли Патрон.

Виктор Зайцев с юности болел рок-музыкой, в 1970-е годы на отделении истории искусств Уральского государственного университета анализировал обложки пластинок зарубежных рок-групп. В 1989 году он основал независимую студию звукозаписи «Студия НП» и лейбл NP-Records, которыми руководил до 2002 года. В его студии записывались многие культовые свердловские музыканты: Егор Белкин, Настя Полева, «Агата Кристи», «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе», «Смысловые галлюцинации».

Несколько лет назад Виктор Зайцев переехал в Болгарию, но оставался отзывчивым человеком, всегда готовым помочь как старым друзьям, так и начинающим авторам. Одним из его несбывшихся проектов стало переиздание всех песен бывшего участника группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина.

Екатеринбург, Бургас, служба информации

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