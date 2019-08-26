В выходные в Свердловской области поймали 218 пьяных водителей

В выходные в Свердловской области прошли «антиалкогольные» рейды, сотрудники ГИБДД искали тех, кто садится за руль в нетрезвом виде.

«На заранее выбранных участках дороги инспекторы ДПС останавливали все проезжающие транспортные средства. Наряды ДПС дежурили на въездах и выездах из городов, а также в пригородах. В итоге было выявлено и отстранено от управления автотранспортом 218 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 37 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Еще 265 человек отстранили от управления транспортным средством, т.к. они не имели права на его управление», – сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Также в ведомстве призвали сообщать о случаях, когда люди в нетрезвом состоянии садятся за руль, в дежурную часть областной Госавтоинспекции по телефону +7(343)269-77-00.

Екатеринбург, Елена Сычева

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