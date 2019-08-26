Уралец пытался утопить в туалете новый айфон, чтобы не отдавать его приставам

Житель села Обуховского Камышловского района пытался утопить новенький айфон, чтобы он не достался судебным приставам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, сорокалетний мужчина задолжал порядка 60 тысяч рублей своему знакомому. Погашать долг не торопился. Должник был приглашен в отдел судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам для дачи объяснения и сообщил, что таких денег у него пока нет. Судебный пристав-исполнитель попросила должника предоставить айфон, по которому мужчина, находясь на приеме, не переставал общаться, чтобы наложить арест на это имущество. Должник попросился выйти в туалет, а когда вернулся, сказал, что телефона у него больше нет – он его утопил.

После «гибели» телефона судебный пристав составила акт об аресте принадлежащего должнику автомобиля «Шевроле». Только во время прибытия эвакуатора для изъятия автомобиля должник, поняв, что домой придется идти пешком, признал, что сумма долга для него не такая уж и значительная, и попросил квитанцию об оплате. Через несколько минут оплаченные в ближайшем отделении банка квитанции были предоставлены судебному приставу Камышловского районного отдела. Эвакуатор отпустили. Должник отбыл на своем автомобиле. Деньги перечислены взыскателю.

Обуховское, служба информации

Обуховское. Другие новости 26.08.19

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