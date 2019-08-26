«Планета» объявляет еженедельный розыгрыш суперпризов: 4К-телевизоры, 4К-телеприставки, годовое обслуживание

Ведущий уральский оператор связи «Планета» (ITM Холдинг) объявляет о начале акции «Теперь можно!». Еженедельно провайдер будет разыгрывать десятки призов.

Как сообщает пресс-служба компании, участвовать смогут не только клиенты «Планеты», но и уральцы, которые пока не успели подключиться к данному оператору связи. Акция проводится для жителей Екатеринбурга, Березовского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноуральска.

Чтобы принять в ней участие, достаточно зайти на сайт wow.planeta.tc и предложить свой ответ на вопрос «Что теперь можно с «Планетой»?» (к примеру, «Теперь можно говорить с телевизором» или «Теперь можно платить как хочешь» и т.п.). После этого в соответствующих графах на сайте нужно ввести свое имя и телефон, а затем подтвердить данные с помощью кода из СМС.

Главный приз – бесплатное подключение и год обслуживания на продукте «СуперХит 2.0». Это доступ в сеть на скорости 1 Гбит/с, 305 цифровых телеканалов (из них 85 в HD) и 365 дней никаких платежей. Необходимое для этого оборудование также входит в главный приз: 4К-телевизор, 4К-телеприставка, пульт голосового управления и оптический маршрутизатор. Все это (кроме телевизора), а также подключение и обслуживание на других годовых продуктах «Планеты» будет разыгрываться и по отдельности.

Розыгрыши призов будут проходить каждый четверг, получить выигрыши можно в начале следующей за розыгрышем недели в офисах «Планеты» в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле.

Подробные условия акции можно уточнить на сайте wow.planeta.tc или по телефону: 8-800-7-555-051.

Напомним, «Планета» нередко выступает новатором на уральском рынке телекоммуникационных услуг. Именно эта компания первой ввела подневную тарификацию своих продуктов: теперь можно платить за услуги хоть каждый день и менять продукт, не дожидаясь окончания месяца. Первой предложила гибкий продукт «Трансформер»: теперь можно собрать собственный пакет телеканалов, платить только за него и менять его хоть каждую минуту. Первой обеспечила квартиры уральцев скоростью доступа в сеть 1 Гбит/с по оптическому кабелю: теперь можно не ждать и мгновенно скачивать большие объемы данных. Первой открыла эпоху 4К-телевидения: теперь можно смотреть наибольшее в России число каналов в качестве Ultra HD, где картинка в четыре раза четче.

А этой осенью «Планета» представляет очередную уникальную технологию – голосовое управление телевидением.

«Наша главная цель – максимальный комфорт пользователей. Мы обещали, и мы реализовали мечту многих телезрителей. Теперь можно говорить с телевизором. Достаточно одной кнопки, чтобы управлять сотней телеканалов и всеми сервисами «Цифрового телевидения «Планеты». Просто нажмите и скажите, что вы хотите посмотреть. Можно ставить на паузу, перематывать, добавлять в «Избранное». Теперь найти нужное – легко и естественно», – поясняет Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга (бренды «Планета» и МираЛоджик). – Главной на миниатюрном пульте теперь становится кнопка включения микрофона».

Екатеринбург, служба информации

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