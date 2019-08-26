«Ждем на остановках по полтора часа», – жители Кольцово жалуются на острую нехватку автобусов

Жители поселка Кольцово в Екатеринбурге собирают подписи за введение дополнительного маршрута общественного транспорта. Петиция появилась сегодня на сайте Change.org, под ней уже подписались больше 200 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас до микрорайона ходят только два маршрута: муниципальный автобус № 1 и коммерческая маршрутка № 039. По расписанию средний интервал движения автобусов должен быть 15-20 минут, но в действительности это не так.

«Расписание это только на бумаге, на деле же получается «когда хочу, тогда и еду». В выходные дни после 19:00 транспорт не дождаться. Последний месяц ситуация ухудшилась, можно по полтора часа ждать 039 автобус, потом набившись в микроавтобус как «селёдка в бочке» ехать до места назначения. Места назначения могут быть разными. Чтобы попасть на работу к 7:30, надо с 6 утра быть на остановке, дай бог до 6:45 хоть один автобус приедет. Сейчас начнется учеба у студентов, как добираться до места учебы?! В Кольцово есть детская и взрослая поликлиники, там принимают в основном только терапевты. Чтобы попасть к узким специалистам, необходимо ехать в другие микрорайоны, а если это с ребенком?» – описала проблему автор петиции Лариса Косарева. Жители просят городские власти добавить как минимум еще один автобус, чтобы добираться до станции метро «Ботаническая».

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что в курсе ситуации с общественным транспортом в поселке. «Автобус № 1 ходит по расписанию. На коммерческом маршруте 039 после конкурса меняется перевозчик. У него есть проблемы с соблюдением графика, администрация уже вынесла предупреждение. Перевозчику дано время до конца августа на исправление ситуации и вхождение в график. Вопрос о введении дополнительного маршрута в поселок Кольцово обсуждается», – прокомментировали «Новому Дню» в мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

Врачам из Екатеринбурга, которые поедут заменять уволившихся коллег в Нижнем Тагиле, пообещали от 90 до 150 тысяч в месяц. / Объявлен тендер на проектирование новой поликлиники в Академическом. / На счета кандидатов в Госдуму поступило больше 18 млн рублей, из них 16 млн – Шипулину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»