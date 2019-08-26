В сентябре на Урале не будет бабьего лета

В Екатеринбурге с понедельника резко испортилась погода. Как минимум до начала следующей недели не стоит ждать ни тепла, ни солнца.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, во вторник будет около +15 градусов, в среду и четверг столбики опустятся до +13, а в пятницу – до +10. По ночам в первой половине недели будет около +9 градусов, во второй – не выше +5…+6 градусов. Такая же погода будет и в выходные. К тому же всю неделю метеорологи обещают дожди.

Начало следующей недели может быть теплее. По данным Gismeteo, в понедельник днем будет +17, во вторник воздух прогреется до +20 градусов, а в среду – до +22 градусов. При этом в эти дни будут идти дожди, а во второй половине недели вновь начнется похолодание. В долгосрочных прогнозах синоптиков на месяц вперед нет солнечных, сухих и теплых дней.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

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