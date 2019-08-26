В Екатеринбурге клещи покусали больше 10 тысяч человек

В Екатеринбурге и Свердловской области растет число укушенных клещами людей. К понедельнику в регионе пострадали 31 646 человек, включая 5 633 ребенка.

В Екатеринбурге клещи искусали 10 744 человек, в том числе 1 409 детей. «Наибольшую активность клещи проявляют в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Талицком, Рефтинском, Асбестовском, Пышминском, Тугулымском городских округах», – сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставили 300 пациентам, вердикт врачей подтвержден у 68 человек, в том числе у семерых детей. Боррелиоз подозревают у 540 человек, диагноз подтвержден у 388 человек, в том числе у 55 детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.08.19

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