В Екатеринбурге клещи покусали больше 10 тысяч человек

В Екатеринбурге и Свердловской области растет число укушенных клещами людей. К понедельнику в регионе пострадали 31 646 человек, включая 5 633 ребенка.
В Екатеринбурге клещи искусали 10 744 человек, в том числе 1 409 детей. «Наибольшую активность клещи проявляют в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Талицком, Рефтинском, Асбестовском, Пышминском, Тугулымском городских округах», – сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
Предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит» поставили 300 пациентам, вердикт врачей подтвержден у 68 человек, в том числе у семерых детей. Боррелиоз подозревают у 540 человек, диагноз подтвержден у 388 человек, в том числе у 55 детей.
Екатеринбург, Елена Сычева
Екатеринбург. Другие новости 26.08.19
Актриса и тифлокомментатор Ирина Безрукова: «Нельзя говорить слепому, что на сцене загорелся абажур» (ФОТО). / Дело сторонника Ходорковского «о нежелательной организации» на Урале ушло в суд. / Кремль в курсе увольнений врачей на Урале и ждет реакции региональной власти. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»